Подробности трагедии в Янауле в Башкирии: мать малыша оставила предсмертную записку

Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся в Янауле. Напомним, вчера днем в одной из квартир был найден труп 44-летней женщины, а рядом с ним - живой, но крайне истощенный шестилетний мальчик, сын погибшей.

Как удалось выяснить Медиакорсети, погибшая Альбина Л. покончила с собой, оставив предсмертную записку, содержание которой следствие не разглашает. Судя по состоянию трупа, женщина ушла из жизни примерно пять или шесть дней назад.

Она нигде официально не работала, жила одна с ребенком, купила квартиру в 2012 году. Об отце ребенка ничего не известно, в документах в графе «отец» стоял прочерк. Неблагополучной семья не считалась.

Мальчик посещал детский сад, сотрудники которого первыми забеспокоились из-за длительного отсутствия ребенка в детском учреждении.

Малыш был срочно госпитализирован в центральную районную больницу. Как сообщили Медиакорсети в администрации района, сейчас его состояние стабильное.

- Я бы не торопился однозначно утверждать, что женщина покончила с собой. Возможно, у нее случился инсульт и она упала. Окончательное заключение должна дать судмедэкспертиза, - сообщил Медиакорсети по телефону глава Янаульского района Ильшат Вазигатов.

На месте событий работают следователи, ведется опрос соседей.