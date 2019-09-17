Шестилетний мальчик из Башкирии был неделю заперт с трупом матери в квартире
Сегодня, 11:46ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: ГТРК "Башкортостан"
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Шестилетний мальчик из Янаула оказался запертым в квартире вместе с умершей матерью.
"ГТРК-Башкортостан" сообщает, что ребенка обнаружили 16 сентября. По информации журналистов, труп женщины пролежал около пяти дней и начал разлагаться.
Все эти дни мальчик находился рядом с телом, его нашли в крайне истощенном состоянии и госпитализировали в больницу.
Погибшей женщине было 44 года, предварительно она свела счеты с жизнью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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