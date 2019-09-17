Шестилетний мальчик из Башкирии был неделю заперт с трупом матери в квартире

"ГТРК-Башкортостан" сообщает, что ребенка обнаружили 16 сентября. По информации журналистов, труп женщины пролежал около пяти дней и начал разлагаться.

Все эти дни мальчик находился рядом с телом, его нашли в крайне истощенном состоянии и госпитализировали в больницу.