В Уфе шестилетний мальчик запутался в колготках и скончался
8 июля, 15:32ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на следственный комитет Башкирии.
Вчера, 7 июля, в Уфе шестилетний мальчик, по предварительным данным, запутался головой в колготках и умер.
Следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сейчас проверяется информация о том, что он воспитывался в многодетной семье.
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