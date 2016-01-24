В Башкирии полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В общей сложности ими изъято более 2 кг наркотических средств.

Сотрудники МВД в рамках операции «Мак», в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба министерства. В Благовещенском районе во время обыска на приусадебном участке у мужчины нашли пакеты с гашишем и марихуаной.

При осмотре его вещей и автомобиля, полицейские обнаружили пакетик с марихуаной весом около 15 грамм. Во время обыска на его приусадебном участке сотрудники правопорядка нашли также пакет с другим наркотическим средством более 1 кг. В машине стражи порядка нашли еще 6,5 г гашиша и 910 г марихуаны.