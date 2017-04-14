Пищевой мак и наркотики: разъяснения специалистов

Мы решили понять, почему пищевой мак после прохождения таможни все равно порой проверяют на наркотики, и не является ли это одним из искусственных барьеров для бизнеса.

После сообщений об изъятии в торговой сети Туймазов кондитерского мака стали возникать вопросы у предпринимателей, продающих его, обычных граждан. «В чём дело? – спрашивают они. – Ведь продукт прошёл таможню». Некоторые бизнесмены утверждают, что из кондитерского мака сложно приготовить дурман. О том, есть там соединения, вызывающие зависимость или нет, мы попросили рассказать специалистов.

- С пищевым маком всё не так просто, – говорит заведующий наркологическим диспансерным отделением ТЦРБ Филюс Зайнуллин. – С одной стороны есть ГОСТ, контролирующий этот продукт только на содержание кадмия, но не учитывающий процентное содержание примесей маковой соломы. Именно она часто содержит морфиновые соединения.

Экспертиза одной партии мака может показать достаточное для приготовления дурмана содержание наркотика. В другой оно будет ничтожно мало. Однако зависимые, находящиеся на излечении в нашем наркодиспансере, быстро выясняют, в какой торговой точке продаётся нужный именно им товар. Ведь в случае ошибки деньги будут потрачены, а ломку снять не удастся.

Сегодня из 570 наркоманов 90 процентов – опийные, 12 зависят от канабиноидных веществ, двое от синтетических дурманов. В группе риска – 41 человек. Как бы странно это не звучало, сырьё для дозы опийщики покупают и в обычных, и в нелегальных торговых точках. Проблем с приготовлением наркотического раствора у них не возникает.

У многих наркоманов толерантность к морфинам развивается быстро. Им требуются всё большие дозы и, соответственно, пакетов с маком. Этим и объясняется растущий спрос на такую, в общем-то, легальную продукцию. Потому что в реальности латентных (скрытых) наркоманов в три-пять раз больше.

Молодым людям надо знать, что, если уколоться впервые «за компанию» вытяжкой из семян мака вместе с наркоманом, имеющим «стаж», то можно умереть от передозировки. Так как концентрация морфиновых соединений может оказаться для него очень высокой. Для ненаркоманов мак в пище после термической обработки безвреден.

– Как быть предпринимателям, торгующим маком, кондитерам? - обратились мы к начальнику отдела НОН Туймазинского ОВД Дмитрию Гиниятову. Он ответил:

- Согласно определению опийных растений в соответствующей Конвенции ООН: «Маковая солома – это стебли, листья, коробочки, то есть все части растения «мак опийный», за исключением семян».

Сейчас представители торговых ассоциаций и законодатели обсуждают введение количественного критерия максимально допустимого научно обоснованного количества примесей, включая психоактивные, в пищевом маке. К единому мнению пока прийти не могут, потому что вопрос очень непростой.

С одной стороны имеется определённая потенциальная юридическая уязвимость бизнеса, с другой – легальное перемещение через границы и таможню продукта, содержащего наркотики.

На днях мы закрыли нелегальную точку по продаже мака в Туймазах на улице Северной. Двое жителей Октябрьского арендовали для этих целей частный гараж. Они прорезали в нём окошечко и торговали кондитерским маком чуть ли не до утра. Поверьте, это не домохозяйки закупают его там по ночам. Мужчины нарушили правила торговли, у них отсутствовали соответствующие разрешения и сертификаты на продукцию.

Весь мак мы изъяли и направили на экспертизу в Уфу. Если там будет выявлена достаточная для уголовной статьи концентрация наркотика, к административной добавится уголовная ответственность.

Что касается «преследования» предпринимателей, то в западной зоне республики я много лет не припомню уголовного наказания в отношении предпринимателей по кондитерскому маку. В Башкортостане каждое такое дело разбирается скрупулезно с участием прокуратуры. Материалы, не подкреплённые доказательством умысла хранения и продажи психоактивных веществ, не попадают в суд.

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