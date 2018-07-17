В украинском Кривом Роге прогремел взрыв

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В городе Кривой Рог экстренные службы выехали на место взрыва в многоквартирном доме.
Как пишет газета «Известия» 17 июля, во время ЧП пострадали три человека, среди них один несовершеннолетний.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что повреждения достаточно сильные: полностью разрушились две квартиры, пострадали еще пять. Жильцов дома эвакуировали, причины взрыва сейчас устанавливаются.
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