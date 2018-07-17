В украинском Кривом Роге прогремел взрыв

Как пишет газета «Известия» 17 июля, во время ЧП пострадали три человека, среди них один несовершеннолетний.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что повреждения достаточно сильные: полностью разрушились две квартиры, пострадали еще пять. Жильцов дома эвакуировали, причины взрыва сейчас устанавливаются.