В Башкирии рабочему, получившему ожоги 70% тела во взрыве, дали компенсацию

Сумма возмещения вреда по решению суда составила 500 тысяч рублей.

Житель Нефтекамска только через суд мог получить от своего работодателя 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального и физического вреда, как жертва производственной травмы. Об этом сообщили в Гострудинспекции республики.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в июне прошлого года в Нефтекамске на предприятии «Евразия», занимавшемся ремонтом скважин. Во время выполнения работ на одном из объектов случился взрыв, в котором пострадал машинист подъемника, получивший ожоги 70% тела. По окончании лечения ему присвоили инвалидность третьей группы, по этой причине мужчина вынужден был уволиться с работы.