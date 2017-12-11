В Башкирии эвакуировали администрацию Стерлитамака из-за угрозы взрыва
Сегодня, 17:57ПроисшествияТатьяна МайороваФото: интернет
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Всех чиновников попросили срочно покинуть здание и выйти на мороз.
Сегодня, 11 декабря, нештатная ситуация возникла в Стерлитамаке. Как сообщилf радиостанция «Спутник-ФМ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, из здания городской администрации, расположенного по проспекту Октября, 32, была проведена срочная эвакуация всех сотрудников.
По данным источника, тревога не является учебной и объясняется угрозой взрыва.
Сейчас в здании работают оперативники, которые проводят тщательный осмотр помещений. Пока нет информации о том, когда будет свернут осмотр здания и будет ли возобновлен рабочий день в здании.
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