В Башкирии эвакуировали администрацию Стерлитамака из-за угрозы взрыва

Всех чиновников попросили срочно покинуть здание и выйти на мороз.

Сегодня, 11 декабря, нештатная ситуация возникла в Стерлитамаке. Как сообщилf радиостанция «Спутник-ФМ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, из здания городской администрации, расположенного по проспекту Октября, 32, была проведена срочная эвакуация всех сотрудников.

По данным источника, тревога не является учебной и объясняется угрозой взрыва.