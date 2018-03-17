В Уфе при пожаре эвакуировали 26 жильцов дома на улице Электрофикации

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Причины возгорания устанавливаются.
Ночью 17 марта загорелся жилой дом на улице Электрофикации, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Горение происходило на втором этаже жилой двухэтажки.
Пожар тушили 13 единиц техники и 40 человек личного состава. В ходе тушения 26 жильцов эвакуировали в штабной автобус. Есть пострадавшие. Сейчас выясняются причины пожара.
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