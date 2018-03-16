В Уфе из-за «пьяной квартиры» произошел пожар в девятиэтажке

Пожаром закончилась гулянка в одной из квартир в доме № 88/1 по улице Адмирала Ушакова в Уфе. Об этом Медиакорсети сообщили жильцы дома, пострадавшие во время ЧП.

- В результате пожара пострадала не только квартира, в которой случилось возгорание, но и квартиры соседей. Те, кто находились выше или рядом на площадке, - задыхаются от дыма (как не проветриваем), те, кто были ниже по стояку, - залиты во время тушения пожара, - рассказала Татьяна Галанова.

По ее словам, незадолго до пожара, в 18.05, соседи вызывали в «нехорошую квартиру» полицию, потому что оттуда доносились отчетливые звуки драки - кричала женщина, падала мебель. После этого все стихло, а через два часа, в 19.47, повалил дым из розеток, из-под плинтусов и стало понятно, что та самая квартира горит.

Оперативно прибывшие пожарные затушили огонь. На место происшествия также приезжала полиция.

Жительница дома, обратившаяся в Медиакорсеть, задалась вопросом, почему полицейские не смогли оперативно отреагировать и, возможно, предотвратить пожар, когда их вызывали в первый раз. Разъяснения по этому поводу редакция получила в пресс-службе МВД по РБ.