Житель Башкирии похитил 3,5 млн рублей по видом перепродажи автомобилей

Обвинительны приговор вынес Салаватский межрайонный суд.

Молодой человек занимался перепродажей автомобилей. Брал под расписку транспорные средства, в том числе и дорогостоящие, перепродавал по низкой цене. Вырученные деньги использовал для собственных нужд.

Потерпевшим говорил, что выплатит больше, если согласятся подождать.