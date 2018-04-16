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Житель Башкирии похитил 3,5 млн рублей по видом перепродажи автомобилей
Сюжеты:
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Житель Башкирии похитил 3,5 млн рублей по видом перепродажи автомобилей

Сегодня, 17:52ПроисшествияЗиля Аскерова
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