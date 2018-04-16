Житель Башкирии похитил 3,5 млн рублей по видом перепродажи автомобилей
Сегодня, 17:52ПроисшествияЗиля Аскерова
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30-летний бывший водитель отдела полиции признан виновным в мошенничестве.
Обвинительны приговор вынес Салаватский межрайонный суд.
Молодой человек занимался перепродажей автомобилей. Брал под расписку транспорные средства, в том числе и дорогостоящие, перепродавал по низкой цене. Вырученные деньги использовал для собственных нужд.
Потерпевшим говорил, что выплатит больше, если согласятся подождать.
Предприимчивый молодой человек следующие три года проведет в колонии общего режима.
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