Верховный суд Башкирии не восстановил Виталия Буркина в статусе адвоката

Решение было вынесено сегодня, 16 апреля. Бывший адвокат намерен бороться дальше.

- Я буду добиваться своего и намерен обратиться в кассационную инстанцию Верховного суда Башкирии. Если там не получится, то в Верховный суд России, - сообщил он нашему корреспонденту.

Напомним, известный правозащитник Виталий Буркин был лишен статуса адвоката за резкие публичные высказывания в адрес представителей судейского сообщества. Это произошло в октябре прошлого года и наделало шумиху в том числе и в федеральных СМИ.