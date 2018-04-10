В Уфе суд засекретил процесс по делу убийства Веры Фойкиной

Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», решение сделать процесс по делу закрытым принял судья Советского районного суда Ришат Габдрахманов по требованию гособвинения.

«Учитывая широкий общественный резонанс, в целях безопасности и скорейшего рассмотрения дела прошу провести в закрытом режиме»,— заявила в своем ходатайстве гособвинитель Елена Гаева. Судья удовлетворил это заявление. Напомним, подозреваемым в убийстве уфимки Веры Фойкиной является ее 29-летний знакомый Руслан Саяхов. Известно, что между ними была любовная связь.

Следователи уверены, что в 2012-м Веру убил именно Саяхов. Останки девушки были найдены в лесу. Тело было сожжено, так что опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Тем не менее, Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением. В его квартире оперативники нашли следы крови, когда Саяхов уже был в бегах. При этом он утверждает, что не помнит, что произошло той ночью.

Когда в 2012 году Вера Фойкина пропала, Саяхов отправился в запланированное путешествие на ГОА, из которого не стал возвращаться в Россию. Все эти годы, заочно арестованный Саяхов зарабатывал на жизнь тем, что учил туристов азам йоги Сотрудники посольства признали объявленного в международный розыск мужчину, когда он пришел продлить визу. В посольство Саяхов пришел продлить визу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако вину в убийстве Веры он не признает. Об этом он заявил журналистам в зале суда.

Саяхов, со слов его адвоката, прошел психиатрическую экспертизу, так как его состояние во время следствия вызывало определенные вопросы. Обвиняемый был признан вменяемым.