В Башкирии поймали троих киллеров, подозреваемых в убийстве бизнесмена

Установлены и задержаны подозреваемые в убийстве предпринимателя 1969 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Тело мужчины было найдено 11 февраля с тремя огнестрельными ранениями в автомобиле Toyota Camry на улице Ферина. Два выстрела были в шею, еще один - в голову.

Как установили оперативники, убийство было заказным, убивали предпринимателя трое. О том, установлен заказчик убийства или нет, пока не сообщается.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с региональным подразделением Следственного комитета России установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства по найму предпринимателя в Уфе, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Сначала с помощью ОМОН Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 56-летнего ранее неоднократно судимого жителя Стерлитамакского района и 28-летнего жителя Стерлитамака. Позже задержали ранее судимого 59-летнего жителя Уфимского района.