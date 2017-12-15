В Башкирии незаконно вырубили 36 кубометров сосновой древесины

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Над вырубкой 2трудились" шестеро лесников на трех "Камазах".
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 36 кубометров сосновой древесины, которую в Учалинском районе вырубили шестеро жителей Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Предварительно установлено, что вырубку лесу организовал 32-летний предприниматель из Белорецка.
Шестеро лесорубов на трех машинах приехали на территорию Зауральского участкового лесничества и вырубили 36 кубометров сосны. Лесному фонду был причинен ущерб в полмиллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъяты древесина, три бензопилы и три грузовика «КамАЗ».
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