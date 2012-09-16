В Уфе незаконно вырубили 78 тополей

Деревья вырубили вдоль дороги напротив рынка «Евразия» в микрорайоне Затон весной этого года.

Как следует из сообщения башкирской природоохранной прокуратуры, деревья относились к категории защитных лесов. В результате незаконных действий природе был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

- О данном факте в надзорное ведомство сообщил местный житель, который заметил отсутствие лесопосадки, - говорится в сообщении ведомства. - Природоохранная прокуратура организовала доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).

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