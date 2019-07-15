Стала известна причина ДТП с шестью погибшими в Башкирии

Глава управления ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов рассказал одну из версий, почему эта авария произошла. Водитель транспорта сообщил, что к ДТП привел сильный ливень.

В пресс-службе МЧС по РБ уточняют, что к сегодняшнему дню 6 пассажиров из 39 погибли, в больницу доставлены 21 человек, двое из которых несовершеннолетние дети. Еще 13 человек доставили в пункт временного размещения.

По горячей линии +7 (347) 248-12-84 родственники и пострадавшие могут узнать детали произошедшего.

В устранении ДТП участвовали 27 единиц техники, на месте работали 94 человек. От МЧС принимали участие 4 единицы техники, 26 человек.

Напомним, вечером 14 июля на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошло серьезное ДТП с летальными исходами. В салоне «King LongXMQ» находились туристы, ехавшие домой с Татарстана.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, а также ч3. Ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.