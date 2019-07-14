Видео ДТП в Башкирии: На трассе перевернулся автобус с детьми, погибли 5 человек

Всего в автобусе находились 39 пассажиров. Автобус «King Long XMQ» съехал в кювет и перевернулся. Среди пассажиров было много детей, которые, скорее всего, ехали с туристической поездки.

По некоторым данным — туристы были из Татарстана. Известно, что автобус принадлежал компании торгового дома «Альтрекс».

Пока выясняются все причины, виновные и обстоятельства ДТП, известно, что в нем, по данным ГТРК Башкортостан, погибли пять человек.