Видео ДТП в Башкирии: На трассе перевернулся автобус с детьми, погибли 5 человек

Видео ДТП в Башкирии: На трассе перевернулся автобус с детьми, погибли 5 человекВидео
14 июля, 22:48Надежда Валитова
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Авария произошла буквально час назад на трассе Уфа-Инзер-Белорецк.
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Видео: Алексей Бикбулатов, Facebook
Сюжеты: Видео
Всего в автобусе находились 39 пассажиров. Автобус «King Long XMQ» съехал в кювет и перевернулся. Среди пассажиров было много детей, которые, скорее всего, ехали с туристической поездки.
По некоторым данным — туристы были из Татарстана. Известно, что автобус принадлежал компании торгового дома «Альтрекс».
Пока выясняются все причины, виновные и обстоятельства ДТП, известно, что в нем, по данным ГТРК Башкортостан, погибли пять человек.
Все подробности уточняются.
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