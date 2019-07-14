Их зажало в салоне: очевидцы рассказали подробности ДТП в Башкирии с шестью погибшими

Подробности серьезного ДТП, которое произошло около 22.00 14 июля, рассказали в следкоме. Напомним, автобус «King LongXMQ» по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в автобусе находились дети - они возвращались из Татарстана домой как туристы. Известно, что в аварии погибли пять человек, 14 - пострадали. Всего в автобусе было 39 пассажиров. Они ехали по трассе Уфа – Инзер – Белорецк.

В следкоме по данному факту уже возбудили уголовное дело - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сейчас на месте работают следователи, медики, спасатели. Они будут выяснять все причины и обстоятельства случившегося. Прибывший на место ЧП главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов заявил, что авария, скорее всего, произошла из-за сильного ливня.

Тем временем Медиакорсети удалось пообщаться с очевидцем аварии.

- Действительно, было очень много детей. Туристы из Татарии ехали со сплава. Автобус перевернулся прямо на крышу. Это был большой китайский автобус. Люди, которые остановились рядом, помогали всем, чем могли - носили аптечки, вызывали скорые. Их, кстати, было достаточно - службы отреагировали оперативно и до сих пор там работают. Одна из девушек делала пострадавшим уколы, было видно, что пострадавших в автобусе просто сильно зажало в автобусе, - рассказал Медиакорсети очевидец Ильгиз Калимуллин.