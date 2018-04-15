В Башкирии МЧС опубликовало свежую сводку о паводке

Сегодня, 15 апреля, ГУ МЧС РФ по РБ опубликовало свежие данные о паводковой ситуации в республике.

В целом ситуация в регионе постепенно нормализуется, но до завершения паводка пока далеко. Как уточнили в МЧС, пока еще миновал только первый этап паводка, и его пик еще впереди.

Особую опасность, по мнению гидрологов, представляют малые и средние степные реки. Между тем, и крупные водные артерии республики могут еще преподнести неприятные сюрпризы. Быстрее всего растет уровень воды в Белой. За последние сутки вода в ней поднялась сразу на 1 метр 17 см. Река Дема также наполняется талыми водами со скоростью почти метр в сутки. Река Уфа прибывает чуть меньше - в среднем полметра в сутки.

- Сегодня под контролем МЧС остаются 107 подтопленных придомовых территорий и 23 жилых дома. В зоне риска остаются Уфимский район и город Уфа, а также находящиеся в пойме реки Инзер населенные пункты Белорецкого, Бурзянского и Архангельского района, - уточнил в интервью в эфире программы «Вести-Башкортостан» глава регионального управления МЧС Марат Латыпов. – Был прогноз, что весна будет маловодная, в снеге было мало воды, однако при этом сильно промерзла земля, так что воде некуда уходить. Поэтому малые реки набирают обороты и выходят из берегов, чего в предыдущие года не случалось.

При этом Марат Латыпов уточнил, что его ведомство было готово к любому сценарию развития паводка. Но он каждый год где-то преподносит сюрпризы. В этом году таковым стало подтопление поселков Зубово и Чесноковка, которого не припомнят даже старожилы.