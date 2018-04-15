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В Башкирии МЧС опубликовало свежую сводку о паводке
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В Башкирии МЧС опубликовало свежую сводку о паводке

Сегодня, 12:25ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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