Плавали - знаем: первые дни паводка показали, что власти «проспали» ЧС

Всего лишь два теплых дня стали решающими для развития паводковой ситуации в Башкирии. Глава Башкирии едва успел подписать 10 апреля распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории региона. Но, судя по событиям двух последних дней, соответствующие службы подготовиться к прохождению паводка уже не успели. Иначе как объяснить, что возникшие в нескольких районах республики ледовые заторы почти моментально спровоцировали наводнения в ряде населенных пунктов?

К специалистам МЧС каждые сутки поступает около 200 обращений о подтоплении. По ситуации на сегодняшнее утро, 13 апреля, за прошедшие сутки 18 рек подтопили более 700 домов и придомовые участки. Это реки Белекес, Берсианка, Боженовка, Большой Нугуш, Кармасан, Каряка, Кудашлинка, Кулгулька, Куяза, Нуруш, Ока, Стерля, Тайрук, Туялас, Уршак, Усень, Чермасан, Яулы.

К примеру, на реке Усень в Туймазинском районе вода поднялась на 50 сантиметров. Чтобы вода не приближалась к придомовым территориям, там провели отсыпку. В состоянии «боевой» готовности пребывают 12 экскаваторов, 17 «КамАЗов» с песком и глиной.

В деревне Зубово вода поднялась на 1,5 метра и затопило несколько улиц. Спасатели еще не доехали.

Такая же ситуация сложилась в соседней Чесноковке, а также в селе Нагаево под Уфой

Пострадали жители села Бекетово в Кармаскалинском районе Башкирии. У одной из семей в воде погиб домашний скот.

- Это по трассе аэропорт, от Булгакова направо. Вчера узнала, что у моих клиентов из 13 коз, остались три, а курица всего одна выжила. А у хозяйки там муж болеет, они пенсионеры, жили этим. Никто не оповестил. В четыре утра вода пришла. Я считаю, что должны были дежурить МЧС, и людей будить. Ей 71 год. Муж тяжело болен. А администрация просто в лицо посмеялась им. - рассказала Медиакорсети уфимка Ирина Маврина.

В городе Давлеканово тоже по улицам текут реки. Машины вытаскивают из пучины с помощью более мощной техники.

Тем временем спасатели все-таки успели предотвратить образование затора на реке Дема. Большое старое дерево рухнуло поперек русла. Его пришлось распилить. А возле опоры моста через реку спасатели разобрали затор из бревен и мусора, из-за него вода могла выйти из берегов, если бы не пришла вовремя помощь.

В Уфе из-за активного таяния снега затопило оранжереи и теплицу Южно-уральского ботанического сада-института. Сотрудники откачали воду самостоятельно. Редкие растения не пострадали.

Информация о паводковой ситуации постоянно обновляется.

Видео Видео: Вести-Башкортостан