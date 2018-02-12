В Уфе обнаружили тело мужчины с тремя огнестрельными ранениями
Сегодня, 09:07ПроисшествияЗлата Зукович
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Идет расследование уголовного дела.
11 февраля в Уфе обнаружили тело мужчины 1969 года рождения, сообщают «ТАСС» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета по Башкирии Светлану Абрамову.
Тело мужчины было найдено с тремя огнестрельными ранениями в автомобиле Toyota Camry на улице Ферина. Два выстрела были в шею, еще один в голову.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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