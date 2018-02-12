В Уфе обнаружили тело мужчины с тремя огнестрельными ранениями

11 февраля в Уфе обнаружили тело мужчины 1969 года рождения, сообщают «ТАСС» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета по Башкирии Светлану Абрамову.

Тело мужчины было найдено с тремя огнестрельными ранениями в автомобиле Toyota Camry на улице Ферина. Два выстрела были в шею, еще один в голову.