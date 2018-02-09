В Уфе пропавшую беременную нашли мертвой

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Женщина пропала еще 9 декабря прошлого года.
По факту исчезнувшей в Уфе 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Около 21:00 9 декабря 2017 года беременная местная жительница ушла из дома по улице Дуванский переулок и пропала без вести. Тело беременной с ножевым ранением нашли в лесном массиве неподалеку от села Федоровка Калининского района Уфы.
Подозревается 30-летний местный житель, который признал вину в совершении преступления.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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