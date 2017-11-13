В Уфе автосалон задолжал работникам 2,5 миллиона рублей зарплаты
Сегодня, 11:19ПроисшествияЗлата Зукович
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На руководителя организации заведено уголовное дело за невыплату зарплаты более двух месяцев.
ООО «АвтоГазЦентр» не выдало 76 работникам зарплату с августа 2016 года по февраль 2017 года в сумме около двух с половиной миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
При этом на счету организации были деньги для погашения задолженности. На руководителя компании завели уголовное дело, организация оштрафована.
После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками полностью погашена.
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