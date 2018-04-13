В Башкирии бывшего судебного пристава поймали со взяткой

Выяснилось, что у сотрудника в производстве имелось дело по взысканию долго у одной из жительниц Уфы. Она должна была заплатить 60 тысяч рублей в один из банков. Молодой человек предложил девушке разрешить этот вопрос с помощью своего друга в банке. За “помощь” он потребовал 20 тысяч рублей.