Под Уфой прорвало трубопровод: четыре дома едва не остались без отопления

Сегодня, 13 января, без тепла едва ли не остались 4 дома по улице Геологов (2а, 3а, 5а, 7 а) в деревне Геофизиков Уфимского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сообщение о понижении параметров центрального отопления поступило в 9,10. Приехавшие на место спасатели, обнаружили, что причиной понижения параметров центрального отопления стал прорыв трубопровода. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.