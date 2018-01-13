Под Уфой прорвало трубопровод: четыре дома едва не остались без отопления
Вчера, 15:48ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: пресс-служба МЧС РБ
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Случай произошел в деревне Геофизиков Уфимского района.
Сегодня, 13 января, без тепла едва ли не остались 4 дома по улице Геологов (2а, 3а, 5а, 7 а) в деревне Геофизиков Уфимского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сообщение о понижении параметров центрального отопления поступило в 9,10. Приехавшие на место спасатели, обнаружили, что причиной понижения параметров центрального отопления стал прорыв трубопровода. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
Погибших пострадавших нет.
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