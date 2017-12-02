Задержаны обвиняемые в краже нефти из трубопровода на территории Башкирии

Ими оказались два безработных жителя Татарстана.

Сотрудниками МВД России, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану и Татарстану, совместно с управлением федеральной службы безопасности России по республике Татарстан, при поддержке Росгвардии на территории Бакалинского района РБ задержаны подозреваемые в серии краж нефти, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее была выявлена незаконная врезка в подземную магистраль. Злоумышленники замаскировали отвод – шланг высокого давления длиной около семи метров.

Задержанные – двое неработающих жителей Татарстана 42 и 34 лет.

Полицейские изъяли бортовой грузовик КамАЗ, в котором установлена емкость объемом семь кубических метров. Цистерна была наполнена нефтесодержащей жидкостью из трубопровода. На территории республики Татарстан обнаружили место хранения еще 25 кубометров нефтесырья, устройства для оборудования врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которой изготавливались поддельные товарно-транспортные накладные.