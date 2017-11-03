В Уфе снова прорвало трубопровод

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Пострадавших нет, последствия устраняют сотрудники "Уфаводоканала".
2 ноября на придомовой территории около жилого дома №38 по улице Вологодской размыло грунт из-за прорыва трубопровода, сообщили в пресс-службе администрации города.
На месте проложен водопровод диаметром в 10 см, который обслуживает «Уфаводоканал». Специалисты устраняют последствия прорыва. Пострадавших в результате инцидента нет.
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