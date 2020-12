В Башкирии водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку

ДТП случилось вчера в селе Староисаево Нуримановского района Башкирии. Под колёса ВАз-2111 попала шестиклассница.

Инцидент произошел на улице Центральная. 49-летний местный житель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель рассказал, что она внезапно вышла на проезжую часть из-за остановившегося школьного автобуса. Девочка доставлен в больницу с серьезными травмами. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство. Напомним, 5 декабря в уфимском Инорсе произошла смертельная авария. Под колеса автомобиля Hyundai Elantra попали два пожилых пешехода. Женщина скончалась на месте ДТП, а мужчина был госпитализирован.

