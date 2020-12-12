В Башкирии водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку

В Башкирии водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку

Вчера, 13:43ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
ДТП случилось вчера в селе Староисаево Нуримановского района Башкирии. Под колёса ВАз-2111 попала шестиклассница.

Инцидент произошел на улице Центральная. 49-летний местный житель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель рассказал, что она внезапно вышла на проезжую часть из-за остановившегося школьного автобуса. Девочка доставлен в больницу с серьезными травмами. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

Напомним, 5 декабря в уфимском Инорсе произошла смертельная авария. Под колеса автомобиля Hyundai Elantra попали два пожилых пешехода. Женщина скончалась на месте ДТП, а мужчина был госпитализирован.

Related news:
ДТПаварияБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы