Уфимка нашла своего сына в Самаре спустя два года после его пропажи

Она случайно услышала родной голос на улице.

Александра Винникова поблагодарила полицейских Самарской области за то, что они помогли разыскать ее сына, сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.

Александра написала, что последний раз видела своего сына в декабре 2015 года, когда бывший муж забрал его под благовидным предлогом. И 13 ноября текущего года женщина приехала в Самару, где работала по сменному графику на одном из предприятий. Когда проходила по улице Мориса Тореза, услышала знакомый голос и увидела своего сына в сопровождении незнакомой женщины, которая оказалась супругой отца мальчика.