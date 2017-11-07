Уфимца Анатолия Степанова, пропавшего 2 недели назад, нашли мертвым

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Подробности случившегося пока неизвестны.
62-летнего Анатолия Степанова, который пропал 22 октября, нашли мертвым. Мужчина собирался в тот день выехать в Дюртюли из Чишмов, где гостил у родственников.
Дочь Анатолия Эльвира сообщила, что сегодня, 7 ноября, её отца нашли мертвым. Подробностей о случившейся трагедии на данный момент нет.
Редакция Медиакорсеть выражает соболезнования родным.
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