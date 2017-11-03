В Башкирии нашли молодую мать, пропавшую на месяц после ссоры с другом
Вчера, 2 ноября, стало известно, что в Бирске полиция нашла наконец-то Регину Колоколову, которая считалась пропавшей с 4 октября.
Напомним, молодая женщина ушла из дома после ссоры со своим другом, который уехал на вахту. При этом дома у нее остался восьмилетний сын, за котором присматривала пожилая мама женщины.
С тех пор о Регине не было никаких известий, ее искали и близкие, и волонтеры, и полиция. Десять дней назад появилась информация о том, что ее видели в бирском баре «Лагуна» в компании с мужчиной, недавно освободившимся из мест лишения свободы, с которым Регина только что познакомилась. Потом кто-то из знакомых заметил Регину на улице с очень несчастным лицом.
А вчера стало известно, что полиция нашла Регина и ее доставили в райотдел. Оттуда женщина позвонила своему молодому человеку и сообщила, что с ней все в порядке.
- Я пока так и не понял, где она пропадала целый месяц. Я скоро приеду с вахты в Башкирию. Надеюсь, что мы с ней подробно обо всем поговорим и решим, что делать дальше, - пояснил в соцсетях мужчина в ответ на вопросы многочисленных комментаторов.