Скончался актер и режиссер Олег Табаков

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Ему было 82 года.
По сообщениям федеральных СМИ, сегодня скончался известный актер и режиссер Олег Табаков. Народный артист СССР в последние месяцы тяжело болел, а в осенью прошлого года попал в реанимацию.
Последние месяцы он находился в состоянии искусственной комы. 12 марта его отключили от аппарата жизнеобеспечения.
Все спектакли с участием актера отменены.
Олег Табаков – основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") – удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.
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