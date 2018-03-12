Скончался актер и режиссер Олег Табаков

По сообщениям федеральных СМИ, сегодня скончался известный актер и режиссер Олег Табаков. Народный артист СССР в последние месяцы тяжело болел, а в осенью прошлого года попал в реанимацию.

Последние месяцы он находился в состоянии искусственной комы. 12 марта его отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Все спектакли с участием актера отменены.