В Башкирии женщину отправили рожать за сотни километров, малыш умер

В республиканском перинатальном центре вчера скончался еще один малыш. Роженицу привезли в Уфу из Архангельского района, в дороге у нее открылось кровотечение.

О произошедшем Медиакорсети сообщила общественница Эльза Малиумшина.

- В архангельском роддоме беременной отказали в квалифицированной помощи и отправили на роды в 4-й роддом Уфы - Республиканский перинатальный центр. По дороге у женщины открылось кровотечение. В Уфе после экстренного кесарева ребенок попал в реанимацию, где через три дня погиб. Между тем беременность у женщины протекала легко, ребенок должен был родиться здоровым. Вес 3460 грамм, рост 53 см.

Причины, по которым врачи отправили женщину рожать за сотни километров, пока неизвестны. Сегодня состоялись похороны малыша, родители пока на связь не выходят по понятным причинам.

Общественница подчеркивают, что это уже не первый случай, когда женщинам не могут предоставить квалифицированную медпомощь в районах.

- За последние несколько лет это уже не первый случай, когда беременных женщин отправляют рожать за десятки и сотни километров от места проживания, потому что наше республиканское правительство оптимизировало очередной роддом, - говорит Малиумшина. - Теперь во многих районных центрах уже сократили даже роддома! Нас, женщин, лишают качественного медицинского обслуживания в самый важный и сложный для нас период – в период, когда мы вынашиваем малышей.