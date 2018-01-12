В Башкирии нашли двух девочек, разыскиваемых в Набережных Челнах
Сегодня, 10:09ПроисшествияКонстантин Климов
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Оказалось, что детей тайком от матери увёз их отец.
Башкирские судебные приставы нашли двух девочек из Набережных Челнов в Чишминском районе Башкирии. Как сообщили в ведомстве, мужчина, являющийся отцом двух девочек 2013 и 2015 года рождения, без ведома матери увез их в Чишминский район Башкирии, где они проживали в одном из элитных посёлков.
- Должник пытался избежать добровольной передачи детей матери, но приставы убедили его не препятствовать исполнению судебного решения, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Так же в службе судебных приставов отметили, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего и за грабеж.
Сейчас дети возвращены матери.
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