В Башкирии нашли двух девочек, разыскиваемых в Набережных Челнах

Башкирские судебные приставы нашли двух девочек из Набережных Челнов в Чишминском районе Башкирии. Как сообщили в ведомстве, мужчина, являющийся отцом двух девочек 2013 и 2015 года рождения, без ведома матери увез их в Чишминский район Башкирии, где они проживали в одном из элитных посёлков.