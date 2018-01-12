Под Уфой автобус с 22 пассажирами сбил мужчину насмерть

11 января в шестом часу вечера на 18 километре автодороги Уфа-Оренбург, неподалеку от уфимского аэропорта, произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Автобус марки «Scania», следовавший из Ижевска в Салават с 22 пассажирами, сбил мужчину, который собирался сесть в оставленную им попутную «Нексию». Пешеход скончался на месте от полученных травм. 56-летний водитель и пассажиры автобуса остались целы.