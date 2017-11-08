В Уфе автобус столкнулся с легковушкой

О пострадавших не сообщается.

8 ноября утром образовалась пробка у южных ворот Уфы, сообщают «Вести-Башкортостан». Запись столкновения автобуса с легковушкой выложили в социальные сети. Судя по кадрам, удар был несильный. О пострадавших ничего не сообщалось.