В Уфе автобус столкнулся с легковушкой

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О пострадавших не сообщается.
8 ноября утром образовалась пробка у южных ворот Уфы, сообщают «Вести-Башкортостан». Запись столкновения автобуса с легковушкой выложили в социальные сети. Судя по кадрам, удар был несильный. О пострадавших ничего не сообщалось.
Комментаторы фотографий и видео высказали мнение, что на одной из полос участка, на котором произошла авария, стоит знак «Уступи дорогу», однако из-за плотности потока выполнить такое требование сложно.
ДТП на выезде из УфыВидео
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