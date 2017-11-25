В Башкирии «десятка» врезалась в автобус с 29 пассажирами: есть жертвы

ДПТ произошло 24 ноября на трассе Бирск-Уфа.

24 ноября примерно в 19 часов в Бирском районе Башкирии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге. На 101 км автодороги Бирск-Уфа автомобиль ВАЗ-2110, движущийся в сторону Бирска, совершил лобовое столкновение со встречно-движущимся автобусом Вольво. Автобус был вахтовым: вез 29 сотрудников «Турбаслинской птицефабрики».