В Башкирии бесследно пропавший вахтовик найден

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бесследно пропавший житель села Карагуш Стерлибашевского района Башкирии Фанис Туктаров найден.
Он жив, здоров. Как выяснилось, у него просто села батарейка на телефоне и он не могу выходить на связь с родственниками.
Напомним, о том, что мужчина исчез, рассказала его дочь Анжелика. Ее отец должен был вернуться 9 марта с Когалыма, но перестал выходить на связь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей