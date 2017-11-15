В Уфе ищут Фаниса Каримова, пропавшего из дома

С момента исчезновения мужчины прошло уже почти три недели.

В Уфе родные пропавшего мужчины опубликовали обращение с просьбой помочь в его поисках.

По их словам, 58-летний Фанис Каримов пропал в районе Калининского универмага 27 октября.

- Он вышел из дома и не вернулся, родственники сходят с ума от беспокойства, - сообщила Мавлида Дильмухаметова.