В Башкирии разыскивается без вести пропавший вахтовик Фанис Туктаров
Сегодня, 11:19ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Башкирии без вести пропал 55-летний мужчина из села Карагуш Стерлибашевского района.
Со слов дочери Фаниса Туктарова Анжелики, вахтовик 7 марта выехал с Когалыма в Уфу. Об этом пропавший сообщил дочери по телефону, затем связь с ним потерялась. Родственники Фаниса подозревают, что он не доехал до Уфы.
Приметы: рост средний, глаза голубые, волосы черные, худощавого телосложения, усатый. С собой была черная спортивная сумка.
Если вы знаете о местонахождении Фаниса, просьба позвонить по телефонам +79869708895, +79173775106.
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