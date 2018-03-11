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В Башкирии разыскивается без вести пропавший вахтовик Фанис Туктаров
Сюжеты:
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В Башкирии разыскивается без вести пропавший вахтовик Фанис Туктаров

Сегодня, 11:19ПроисшествияЗиля Аскерова
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