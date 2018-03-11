В Башкирии разыскивается без вести пропавший вахтовик Фанис Туктаров

Со слов дочери Фаниса Туктарова Анжелики, вахтовик 7 марта выехал с Когалыма в Уфу. Об этом пропавший сообщил дочери по телефону, затем связь с ним потерялась. Родственники Фаниса подозревают, что он не доехал до Уфы.