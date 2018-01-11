В Башкирии водителя грузовика убило досками

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Груз сместился на кабину водителя при столкновении грузовика с деревом.
10 января вечером в Ишимбайском районе на 97 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Пассажир КамАЗа рассказал, что водитель наехал на дерево и скончался, его придавило досками из-за смещения груза на кабину. На спуске грузовик занесло и он съехал с дороги. 58-летний водитель, житель Стерлитамака, перевозил доски из деревни Старосаитово. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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