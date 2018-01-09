В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки из Пермского края
Сегодня, 11:00ПроисшествияЗлата Зукович
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Авария произошла днем при сильном снегопаде.
Днем 8 января в Бураевском районе Башкирии на 55-ом километре автодороги Дюртюли-Бураево иномарка столкнулась с грузовиком, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
За рулем «Ford Ranger» находился 59-летний житель Пермского края, за рулем грузовика «МАЗ» был 40-летний житель города Октябрьского. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
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