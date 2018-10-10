В Уфе из «Простора» эвакуировали 600 человек

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Задымление произошло из-за ремней двигателя вентиляции.
Вчера, 9 октября, в 18:10 появился слабый запах дыма на четвертом этаже в торговом центре «Простор» по ул. М. Жукова, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
На место незамедлительно выехали 10 единиц техники и 28 человек личного состава, а также полиция и медики.
По прибытию стало ясно, что горения нет - источником задымления стали ремни двигателя вентиляции. Тушение ничего не пришлось.
До прибытия пожарных подразделений администрация эвакуировала персонал и посетителей - 600 человек, в том числе 200 детей.
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