В Уфе из «Простора» эвакуировали 600 человек

Вчера, 9 октября, в 18:10 появился слабый запах дыма на четвертом этаже в торговом центре «Простор» по ул. М. Жукова, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На место незамедлительно выехали 10 единиц техники и 28 человек личного состава, а также полиция и медики.

По прибытию стало ясно, что горения нет - источником задымления стали ремни двигателя вентиляции. Тушение ничего не пришлось.