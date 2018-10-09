В Уфе из горящего дома эвакуировали 20 человек

8 октября около часа ночи поступила информация о возгорании домашнего имущества на площади в три квадратных метра в комнате размером 3х5 метров в квартире жилого многоквартирного дома на улице Ферина в Калининском районе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.