В Уфе из горящего дома эвакуировали 20 человек

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Пожар произошел в девятиэтажке накануне ночью.
8 октября около часа ночи поступила информация о возгорании домашнего имущества на площади в три квадратных метра в комнате размером 3х5 метров в квартире жилого многоквартирного дома на улице Ферина в Калининском районе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Из горящего дома эвакуировали 20 человек. Среди них пятеро детей.
Пострадавших нет, сейчас устанавливается причина пожара.
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