В Башкирии из горящего дома эвакуировали 60 человек, 15 из них - дети

Со стихией боролись 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Как выяснилось, очаг возгорания находился на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Одна комната была полностью уничтожена огнем. По лестничным маршам эвакуировали 60 человек, 15 из которых дети. С пятого и четвертого этажей спасено 15 человек, из них 3 человека по автолестнице. Двое пострадавших мужчин с ожогами переданы бригаде скорой медицинской помощи, позднее доставлены в больницу. Пожар локализован в 02 часа 25 минут, в 02 часа 47 минут - потушен полностью.