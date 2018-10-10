В Башкирии парень избил прохожего и угнал его иномарку

В Стерлитамаке на проспекте Ленина молодой человек избил 38-летнего мужчину, украл у него сотовый телефон и ключи, и угнал его «Chevrolet», сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Потерпевший шел из магазина домой. К нему подошел парень и попросил закурить сигарету. Когда мужчина отказался, тот стал избивать мужчину, обокрал его и угнал иномарку.

Личность подозреваемого установили по горячим следам. Задержанный – юноша 2001 года рождения, учащийся ПТУ. Ранее он уже был судим за разбой.