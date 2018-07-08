В Уфе лихач угнал Audi и разбил пять машин на своем пути

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Вчера, 7 июля, пьяный мужчина угнал у своего работодателя Audi Q5. Однако, далеко уехать не успел – его настигли сотрудники ДПС.
Уходя от погони, пьяный мужчина разбил четыре автомобиля на своем пути, включая угнанный. Сперва он по касательной задел Hyundai Solaris, после чего его окинуло прямо в лоб Subaru Impreza. Затем дал по газам и такая же участь настигла Hyndai i20 и Wolksvagen Polo.
Угонщика поймали, его ждет суд. А вот владельцы разбитых автомобилей в отчаянии, ведб уголовное дело – не страховой случай. Скорее всего, им не выплатят ущерб.
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