В Уфе лихач угнал Audi и разбил пять машин на своем пути

Уходя от погони, пьяный мужчина разбил четыре автомобиля на своем пути, включая угнанный. Сперва он по касательной задел Hyundai Solaris, после чего его окинуло прямо в лоб Subaru Impreza. Затем дал по газам и такая же участь настигла Hyndai i20 и Wolksvagen Polo.