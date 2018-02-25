В Уфе нетрезвый прохожий угнал маршрутку

В Уфе нетрезвый мужчина угнал маршрутное такси с одного из дворов в Дёмском районе города. Как рассказал полицейским владелец транспортного средства, утром он завел автомобиль, а пока двигатель прогревается зашёл домой, оставив автобус открытым и с ключом в замке. Проходивший мимо нетрезвый мужчина выяснив, что машина осталась без присмотра да ещё и с ключом в замке решил прокатиться за рулём маршрутки. Владелец, увидев что автобус выезжает со двора тут же позвонил ГАИ, благо угонщику не удалось далеко уехать, его задержали недалеко от двора.