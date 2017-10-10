В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело из-за вируса ящура

Со второй половины сентября по 5 октября текущего года из-за нарушения ветеринарных норм и правил, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней, допустили внесение ящура в места ухода и содержания крупного и мелкого рогатого скота в сёлах Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района. Из-за нарушения ветеринарных правил ящуром заразилось более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота.